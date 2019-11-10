Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga deplasmanından mağlubiyetle döndü. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Kartal, bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefi ile çıkıyor. İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, öne çıkan istatistikler, sakat futbolcuların durumu ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

10 Kasım 2019 Pazar 15:43 Güncelleme: 10.11.2019 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





