Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga deplasmanından mağlubiyetle döndü. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Kartal, bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefi ile çıkıyor. İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, öne çıkan istatistikler, sakat futbolcuların durumu ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
10 Kasım 2019 Pazar 15:43 Güncelleme: 10.11.2019 15:43
Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında...

Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında...

Son 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın 15 puanı var.

Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında...

İyi başlangıcını sürdüremeyen Yukatel Denizlispor'un ise 11 puanı bulunuyor.

Beşiktaş'ı sevindiren gelişme! Denizlispor karşısında...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de Denizlispor ile karşılaştığı 38 maçın sadece dördünü kaybeden Beşiktaş (26G 8B), rakibine karşı son sekiz maçında sahadan galip ayrıldı.

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