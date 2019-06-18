Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu Abdullah Avcı'ya emanet eden siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı ile yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş son olarak Premier Lig'den bir isimle temaslarda bulunmuştu. Bu isim için kulübünden cevap geldi. İşte detaylar...

18 Haziran 2019 Salı 21:31 Güncelleme: 18.06.2019 21:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





