Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu Abdullah Avcı'ya emanet eden siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı ile yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş son olarak Premier Lig'den bir isimle temaslarda bulunmuştu. Bu isim için kulübünden cevap geldi. İşte detaylar...
18 Haziran 2019 Salı 21:31
Güncelleme: 18.06.2019 21:31
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.
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Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siya-beyazlılar birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
Takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Kartal'da yıldız oyuncu Quaresma'nın geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Transfer için ada seferine de çıkan siyah-beyazlılar, Premier Lig'de forma giyen Ben Gibson içinde girişimlerde bulunmuştu.