Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa

Geçen sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren ve 32 maçta 15 gol atan 28 yaşındaki forvetin seneye siyah-beyazlı formayı giyeceği iddia edildi.
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59 Güncelleme: 05.06.2019 08:21
Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa

Siyah beyazlılar için son olarak Togolu golcü Peniel Mlapa iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa

Hollanda basınından ELF Voetbal'un haberine göre Peniel Mlapa, gelecek sezon gollerine Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla devam edecek.

Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa

Sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren Togolu golcünün Başakşehir döneminden beri Abdullah Avcı tarafından takip edildiği ifade edildi.

Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa

Avcı'nın Peniel Mlapa'ya hayran olduğu vurgulanırken, transfer için yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.

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