Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa - Fotomaç
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Beşiktaş'a Togolu yıldız: Peniel Mlapa
Geçen sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren ve 32 maçta 15 gol atan 28 yaşındaki forvetin seneye siyah-beyazlı formayı giyeceği iddia edildi.
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59
Güncelleme: 05.06.2019 08:21
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
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Siyah beyazlılar için son olarak Togolu golcü Peniel Mlapa iddiası ortaya atıldı.
Hollanda basınından ELF Voetbal'un haberine göre Peniel Mlapa, gelecek sezon gollerine Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla devam edecek.
Sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren Togolu golcünün Başakşehir döneminden beri Abdullah Avcı tarafından takip edildiği ifade edildi.
Avcı'nın Peniel Mlapa'ya hayran olduğu vurgulanırken, transfer için yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.