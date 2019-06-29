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Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh
Beşiktaş, Swansea ile sözleşmesi yarın sona erecek olan 28 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh için girişimlerini hızlandırdı.
29 Haziran 2019 Cumartesi 07:56
Beşiktaş yönetimi kanat bölgesindeki eksikliği giderebilmek için dört koldan saldırıyor.
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Teknik direktör Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarlar heyecanla yeni takviyeleri bekliyor.
Kartal'ın kanat bölgesi için gündeme aldığı bir diğer isim olan Luciano Narsingh'te flaş gelişmeler yaşandı...
İngiltere Championship ekiplerinden Swansea ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek Hollandalı yıldızla bir süredir temasta olan siyah beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken son anda bir aksilik yaşanmazsa Narsingh'in Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.
2017'de PSV'den İngiliz ekibine 4.6 milyon euro bedelle transfer olan Narsingh, geçtiğimiz sezon sadece 2 maçta oynayabildi.