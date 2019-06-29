Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

Beşiktaş, Swansea ile sözleşmesi yarın sona erecek olan 28 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh için girişimlerini hızlandırdı.
29 Haziran 2019 Cumartesi 07:56
Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

Beşiktaş yönetimi kanat bölgesindeki eksikliği giderebilmek için dört koldan saldırıyor.

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Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

Teknik direktör Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarlar heyecanla yeni takviyeleri bekliyor.

Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

Kartal'ın kanat bölgesi için gündeme aldığı bir diğer isim olan Luciano Narsingh'te flaş gelişmeler yaşandı...

Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

İngiltere Championship ekiplerinden Swansea ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek Hollandalı yıldızla bir süredir temasta olan siyah beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken son anda bir aksilik yaşanmazsa Narsingh'in Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

2017'de PSV'den İngiliz ekibine 4.6 milyon euro bedelle transfer olan Narsingh, geçtiğimiz sezon sadece 2 maçta oynayabildi.

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