Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer... - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer... 

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, bombayı patlatıyor...

19 Şubat 2019 Salı 15:02 Güncelleme: 19.02.2019 15:02
Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Siyah beyazlılarda sezon sonu için teknik direktörlük koltuğuna gelecek isim için belirsizlikler sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Transfer çalışmalarını her koşulda sürdürme kararı alan Kartal, genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor...

Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

O isim Herta Berlin forması giyen 17 yaşındaki Tarık Gözüşirin. İşte detaylar...

Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

6 numara pozisyonunda forma giyen Tarık, Almanya'da otoriteler tarafından gelecek vadeden bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Tarık'ın kulübüyle sözleşmesi 2020'de sona erecek.

Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Tarık kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilirken Almanya'da kendisi için 'Yeni Bastian Schweinsteiger' yakıştırmaları yapılıyor.

Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

17 yaşındaki Tarık Gözüşirin için 800 bin Euro bonservis bedeli belirleyen Herta Belin'in Beşiktaş ile dirsek teması halinde olduğu ortaya çıkarken Beşiktaş'ın Tarık haricinde diğer lejyoner oyuncuları da talibe aldığı öğrenildi.

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