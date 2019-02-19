Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer... 

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, bombayı patlatıyor...
19 Şubat 2019 Salı 15:02
Güncelleme: 19.02.2019 15:02
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Siyah beyazlılarda sezon sonu için teknik direktörlük koltuğuna gelecek isim için belirsizlikler sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.
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Transfer çalışmalarını her koşulda sürdürme kararı alan Kartal, genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
O isim Herta Berlin forması giyen 17 yaşındaki Tarık Gözüşirin. İşte detaylar...
6 numara pozisyonunda forma giyen Tarık, Almanya'da otoriteler tarafından gelecek vadeden bir isim olarak ön plana çıkıyor.
Kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Tarık'ın kulübüyle sözleşmesi 2020'de sona erecek.
Tarık kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilirken Almanya'da kendisi için 'Yeni Bastian Schweinsteiger' yakıştırmaları yapılıyor.
17 yaşındaki Tarık Gözüşirin için 800 bin Euro bonservis bedeli belirleyen Herta Belin'in Beşiktaş ile dirsek teması halinde olduğu ortaya çıkarken Beşiktaş'ın Tarık haricinde diğer lejyoner oyuncuları da talibe aldığı öğrenildi.