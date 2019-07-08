Beşiktaş'a son teknoloji Japon!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için sürpriz bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Shinji Kagawa'yı kadrosuna katarak tarihinin ilk Japon futbolcusunu transfer eden Beşiktaş'ın şimdi de bir başka Japon yıldızın peşine düştüğü iddia edildi.
8 Temmuz 2019 Pazartesi 07:53
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Bu iddianın kaynağı ise Japon basını... Hochi News adlı internet sitesi, siyah-beyazlıların Kashima Antlers kulübünde forma giyen 23 yaşındaki forvet Yum Suzuki için teklifte bulunduğunu yazdı.
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Antlers'e yakın kaynaklara dayandırılan haberde golcü oyuncuyu Belçika ekibi Truiden'in de istediği ancak Beşiktaş'ın teklifinin daha cazip olduğu aktarıldı.
'HAYALİ AVRUPA'
Hatta menajerinin "Evet Beşiktaş'ın bir teklifi var ve daha uygun. Yakın zaman içinde yeni gelişmeler yaşanabilir" sözlerine yer verildi.
Haberde ayrıca Nagatomo ve Kagawa'nın Türkiye'ye gelişinden sonra ülkede Türk takımlarına karşı bir sempati oluştuğu yorumu yapıldı.
Suzuki'nin de Avrupa macerasına hazır olduğu, Beşiktaş'ta kendini kanıtlamak istediği ileri sürüldü. 1.82 boyundaki Japon futbolcu, takımıyla bugüne dek çıktığı 151 karşılaşmada 45 gol ve 23 asist üretti.