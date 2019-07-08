Beşiktaş'a son teknoloji Japon!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için sürpriz bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Shinji Kagawa'yı kadrosuna katarak tarihinin ilk Japon futbolcusunu transfer eden Beşiktaş'ın şimdi de bir başka Japon yıldızın peşine düştüğü iddia edildi.