Beşiktaş'a sol bek için yeni aday!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçerek taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezonda kadrosuna yapacağı takviyelerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim birçok isimle temaslarına devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Kartal'a sol bek için yeni bir isim önerildi. İşte detaylar...