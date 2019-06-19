Beşiktaş'a sol bek için yeni aday!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçerek taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezonda kadrosuna yapacağı takviyelerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim birçok isimle temaslarına devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Kartal'a sol bek için yeni bir isim önerildi. İşte detaylar...
19 Haziran 2019 Çarşamba 19:26
Güncelleme: 19.06.2019 19:27
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.
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Geçtiğimiz sezonu 3.tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.
Siyah-beyazlılar ilk olarak Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeden önce sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmıştı.
Avcı'nın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli hocanın transfer raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaşlı kurmaylar, ilk transferi bitirdi.
Abdullah Avcı yönetimden Hırvat stoper Domagoj Vida'nın yanına Ömer Toprak'ın transfer edilmesini istemişti.