Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

BEŞİKTAŞ'IN NABZINI YOKLADI

Öte yandan Şenol Güneş'in sezon başında "çok ağır" diye veto ettiği Islam Slimani'nin menajerinin de Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve Fenerbahçe'nin kiralık anlaşmalarını feshetmek istediğini belirtti.