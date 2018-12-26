Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'a Slimani ve Linnes teklifi!

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürürken, iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'den de menajerler aracılığıyla teklifler geldiği ortaya çıktı.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 08:18:44 Güncelleme: 08:19:48
Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

Fenerbahçeli Slimani ve Galatasaraylı Linnes'in menajerlerinin Beşiktaş yönetimine "Ocak'ta görüşebiliriz" diye haber gönderdiği belirtildi.

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Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

Martin Linnes'in menajerinin sözleşme yenilemek için Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak'ın kapısını çaldı.

Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

BEŞİKTAŞ'TA MESAJ YOLLADI!
Albayrak'tan "Biraz bekleyelim" cevabı alınca da Linnes'i Galatasaray'dan önce isteyen Beşiktaş'a mesaj yollayarak "1 Ocak itibariyle istediğiniz zaman sizinle görüşmeye hazırım" dediği iddia edildi.

Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

BEŞİKTAŞ'IN NABZINI YOKLADI
Öte yandan Şenol Güneş'in sezon başında "çok ağır" diye veto ettiği Islam Slimani'nin menajerinin de Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve Fenerbahçe'nin kiralık anlaşmalarını feshetmek istediğini belirtti.

Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

Slimani'nin menajeri İstanbul'a alışan oyuncusunun Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyleyerek nabız yokladığı ifade edildi.

Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

Beşiktaş cephesi iki oyuncu için olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

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