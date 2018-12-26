Beşiktaşa Slimani ve Linnes teklifi!

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürürken, iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'den de menajerler aracılığıyla teklifler geldiği ortaya çıktı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 08:18:44
Güncelleme: 08:19:48
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Fenerbahçeli Slimani ve Galatasaraylı Linnes'in menajerlerinin Beşiktaş yönetimine "Ocak'ta görüşebiliriz" diye haber gönderdiği belirtildi.
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Martin Linnes'in menajerinin sözleşme yenilemek için Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak'ın kapısını çaldı.
BEŞİKTAŞ'TA MESAJ YOLLADI! Albayrak'tan "Biraz bekleyelim" cevabı alınca da Linnes'i Galatasaray'dan önce isteyen Beşiktaş'a mesaj yollayarak "1 Ocak itibariyle istediğiniz zaman sizinle görüşmeye hazırım" dediği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'IN NABZINI YOKLADI Öte yandan Şenol Güneş'in sezon başında "çok ağır" diye veto ettiği Islam Slimani'nin menajerinin de Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve Fenerbahçe'nin kiralık anlaşmalarını feshetmek istediğini belirtti.
Slimani'nin menajeri İstanbul'a alışan oyuncusunun Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyleyerek nabız yokladığı ifade edildi.
Beşiktaş cephesi iki oyuncu için olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.