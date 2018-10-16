Beşiktaşa Slaven Bilic piyangosu! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Beşiktaş'a Slaven Bilic piyangosu!

    Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Gökhan Töre'nin ardından Domagoj Vida'yı da gözüne kestirdi.
    16 Ekim 2018 Salı, 17:12:26 Güncelleme: 17:19:59
    Beşiktaşa Slaven Bilic piyangosu!

    Siyah-beyazlıların başında 2015-17 sezonları arasında görev yapan Slaven Bilic, istediği hedefleri tutturmakta güçlük çekse de camianın sevgisini kazanmıştı.

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    Beşiktaşa Slaven Bilic piyangosu!

    Beşiktaş'ın ardından İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a giden ancak Ada'daki macerası da 2 sezon süren Hırvat teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'la anlaşmıştı.

    Beşiktaşa Slaven Bilic piyangosu!

    Habertürk haberine göre; Yeni kulübünü güçlendirmek için çalışmalara başlayan Bilic'in, Kara Kartal'dan 2 ismi birden gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının yeni kulübünden; Domagoj Vida ve Gökhan Töre'nin alınmasını istediği belirtildi.

    Beşiktaşa Slaven Bilic piyangosu!

    RESMİ TEKLİF YOLDA

    Bu gelişmenin ardından Arabistan temsilcisinin, menajerler aracılığıyla girişimlere başladığı ve 2 isim için Ocak ayı öncesinde tekliflerini hazırladığı bildirildi.

    Beşiktaşa Slaven Bilic piyangosu!

    Al İttihad'ın Vida için 15 milyon Euro, Gökhan Töre için ise 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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