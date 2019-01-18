Beşiktaş'a Ryan Babel'in yerine İspanya'dan kanat!
Ryan Babel'in gidişinin ardından futbolcu arayışında olan Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun boşluğunu İspanya'dan dolduracak.
18 Ocak 2019 Cuma, 08:38:26
Güncelleme: 08:40:21
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Fulham'a giden Ryan Babel'in boşluğunu doldurmak için sol kanat oyuncusu arayışlarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, rotasını sürpriz biçimde İspanya'ya çevirdi.
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Konoplyanka ve Pjaca isimleriyle bir süredir ilgilenen siyah-beyazlı yönetim bu kez Real Betis'in kanat oyuncularını gündemine aldı.
Real Betis geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Meksikalı yıldız kanat oyuncusu Diego Lainez'i 14 milyon Euro'ya renklerine bağlarken kadrosundaki iki sol kanattan birini elden çıkarmak için harekete geçti. Milliyet'in haberine göre; Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş vakit kaybetmeden İspanyol ekibinin kapısını çaldı.
İspanyol Cristian Tello ve Japon Takashi Inui'yi kadrosunda tutan Real Betis ile temasa geçen siyah-beyazlıların bu oyunculardan birini satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği aktarıldı.
Barcelona geçmişi bulunan Tello'nun bu sezon düzenli oynaması nedeniyle transferde zorluk yaşaması muhtemel olan Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Takashi Inui için de görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.
Tello'nun gelmesi halinde Babel'in boşluğunun rahatlıkla dolacağını düşünen siyah-beyazlı yönetim, Japon Inui'nin transfer edilmesi durumunda ise bazı Japon firmalarıyla da sponsorluk anlaşmaları için görüşmeler yapacak.
Kanat transferi için Lens, Güven ve Quaresma'nın Akhisar maçındaki performansına bakacak olan siyah-beyazlı yönetim, Konoplyanka ve Pjaca isimlerini de listede tutmaya devam ediyor.