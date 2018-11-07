Beşiktaşa Rus forvet! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'a Rus forvet!

    Fenerbahçeli eski oyuncu Michael Kadlec'in babası Miroslav Kadlec'ten Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:27:38 Güncelleme: 01:27:48
    Beşiktaşa Rus forvet!

    Bir süre önce İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec'in babası Miroslav Kadlec'ten, siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif geldi.

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    Beşiktaşa Rus forvet!

    Baba Kadlec'in, Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı ile görüştüğü ve buluşmada sürpriz bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi: Nikolay Komlichenko...

    Beşiktaşa Rus forvet!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Çek temsilcisi Boleslav'da forma giyen 1.90'lık Rus forveti izlettiği öğrenildi.

    Beşiktaşa Rus forvet!

    Tecrübeli hocanın 23 yaşındaki Krasnodar'da oynarken eski maçlarını da izlediği ve Rus oyuncu için olumsuz bir yorumda bulunmadığını ifade edildi.

    Beşiktaşa Rus forvet!

    Komlichenko, bu sezon Mlada Boleslav formasıyla çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti.

    Beşiktaşa Rus forvet!
    Beşiktaşa Rus forvet!
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