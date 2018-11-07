Beşiktaşa Rus forvet!

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Beşiktaş'a Rus forvet!
Fenerbahçeli eski oyuncu Michael Kadlec'in babası Miroslav Kadlec'ten Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:27:38
Güncelleme: 01:27:48
Bir süre önce İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec'in babası Miroslav Kadlec'ten, siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif geldi.
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Baba Kadlec'in, Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı ile görüştüğü ve buluşmada sürpriz bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi: Nikolay Komlichenko...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Çek temsilcisi Boleslav'da forma giyen 1.90'lık Rus forveti izlettiği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın 23 yaşındaki Krasnodar'da oynarken eski maçlarını da izlediği ve Rus oyuncu için olumsuz bir yorumda bulunmadığını ifade edildi.
Komlichenko, bu sezon Mlada Boleslav formasıyla çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti.