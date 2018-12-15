Beşiktaşa Rıza Çalımbaydan mesaj! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'a Rıza Çalımbay'dan mesaj!
Beşiktaş'a mesaj gönderen efsane isim 'Göreve hazırım' dedi. Rıza Çalımbay, son olarak Atiker Konyaspor'da görev yapmış, yerine Aykut Kocaman getirilmişti.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 00:17:13
Güncelleme: 00:17:26
Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz kasım ayında görevine son verilen Rıza Çalımbay'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
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Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında Beşiktaş'ı yeniden çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili soruya "Teklif gelirse göreve her zaman hazırım." şeklinde yanıt verdi.
Atom Karınca lakaplı eski futbolcu, Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi hakkındaysa "Bizim yendiğimiz Malmö, şimdikinden daha iyi bir takımdı." yorumunu yaptı.
Siyah Beyazlılar'ın efsanevi ismi, 2004/05 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın başına geçmiş ve 2005/06 sezonunun ilk yarısında ise görevinden ayrılmıştı.
Çalımbaylı Beşiktaş, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ilk turda Malmö'ye kendi sahasında 1-0 mağlup olmuş fakat deplasmanda alınan 4-1'lik galibiyetle gruplara kalmıştı.