Beşiktaş'a Portekizli sağ bek (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Umut Güner'in İtalya seyahatinde gündeme gelen bir başka isminse Inter'le kiralık anlaşması biterek Valencia'ya dönen Cancelo olduğu ortaya çıktı… Cancelo'nun menajeri ile görüşen Güner, Valencia'nın 15 milyon euro ödediği 24 yaşındaki sağ beki bir daha kiralık vermek isterlerse kendilerinin talip olduğunu söyledi. (Fotomaç - 11 Haziran)
Stuttgart Tolgay için teklifini artırdı!
Almanlar Tolgay Arslan'ın peşini bırakmıyor. Stuttgart daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu...
Bundesliga temsilcisi bu teklifini 1 milyon Euro daha artırarak Kara Kartal'ın kapısını çaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda kalması için yönetime rapor sunduğu Tolgay ile son kararı Başkan Fikret Orman verecek. 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının da gözbebeği durumunda. (Takvim / 10 Haziran)
MBİA BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Son olarak 2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzon forması giyen defansif orta saha oyuncusu Stephane Mbia'nın, siyah-beyazlılara önerildiği bildirildi. Çin ekibi Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisin elinde olması, boşta oyuncu arayan siyah beyazlılara cazip gelebileceği ifade edildi. (Fotomaç - 10 Haziran)
Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın iki seneye yayılan Guti planı
Diario Sport'un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı'nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.
Guti'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş'ın Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.
Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.
Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid'in teknik direktörü olacak" demişti.
2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (Ajansspor -9 Haziran)
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Sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş artık son noktayı koymak üzere... Eski futbolcusu Daniel Opare ile her konuda anlaşan Siyah- Beyazlılar resmi imzayı henüz atmadı. Bunun nedeni ise teknik direktör Şenol Güneş'in Basel'li Michael Lang'da ısrarcı olması. Geçtiğimiz günlerde İsviçreli yıldız için Basel'le pazarlık masasına oturan Beşiktaş yönetimi sonuç alamamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Lang için son bir hamle daha yapacağı, yine sonuç çıkmazsa Opare'ye imza attırılacağı öğrenildi. (Takvim - 9 Haziran)
Transfer çalışmaları kapsamında birçok mevkiye oyuncu bakan Beşiktaş Yönetimi, sürpriz şekilde Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i gündemine aldı. Şu an için kalede bir sıkıntısı olmayan siyah-beyazlı yönetimin, bir sene sonra problem yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı ifade edildi. (Fanatik - 9 Haziran)
Geçtiğimiz günlerde Fortounis için Olympiakos Başkanı Marinakis'i ikna ettiği iddia edilen Başkan Orman'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. Yunan ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard!.. Başkan Marinakis'in "Herkesi satabilirim" demesine üzerine Orman'ın Fortounis'ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği; Yunan başkanın ise, "Onun için Rusya'yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak" yanıtını verdiği öğrenildi. (Fotomaç - 9 Haziran)
Beşiktaş, yeni sezonda ligdeki birçok yerli genç oyuncuyu da takip altına alacak. Bunlardan birisi de Çaykur Rizespor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha Robin Yalçın...
Bonservisi elinde olan fakat kulübüyle yeniden sözleşme uzatacak olan Robin Yalçın'ı Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yakından takip edeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon başarılı bir dönem geçiren genç orta saha oyuncusunun, bu seneki performansını yakından takip edecek olan Beşiktaş İzleme Komitesi, bu futbolcunun geçen sezonki bazı maçlarını takip ettiği ortaya çıktı.
(Skorer - 9 Haziran)
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