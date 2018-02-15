Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama!
Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Pepe, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love.
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