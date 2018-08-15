Beşiktaşa Joao Mario müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi!
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:19:51
Güncelleme: 00:24:45
Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi!
Talisca'nın boşluğunu doldurmak için listesindeki isimlerle temasa geçen Beşiktaş, rotayı tekar Joao Mario'ya döndürmüştü. 25 yaşındaki Portekizli için siyah- beyazlılara müjde geldi.
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Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi!
İnter, performansından memnun olmadığı Mario'yu satış listesine koydu…
Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi!
Beşiktaş yönetiminin gözden çıkarılan oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Fakat Portekizli 10 numara için bir de rakip var; o da Real Betis...
Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi!
Ancak İspanyollar da oyuncuyu kiralamak istiyor. Bu yüzden Beşiktaş yönetimi Betis'in de teklifinin kiralama olmasından dolayı umutlu.
Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi!
Bu arada siyah-beyazlıların Pepe ve Quaresma'yı devreye sokarak Joao Mario'yu Türkiye'ye gelmeye ikna edebileceği de konuşuluyor.