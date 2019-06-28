Beşiktaş'a genç orta saha! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'a genç orta saha!

Beşiktaş'a genç orta saha!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesinin ardından çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar gelecek sezon için şampiyonluk hedefliyor. Transferde mali problemleri de düşünerek hareket eden Kartal, Belirlenecek olan genel bütçe tüm kulüp giderlerini kapsayacağı için transfer parası da bu bütçenin içinde olacak ve çok büyük yıldızların geleceği bir transfer hareketliliği yaşanmayacak. Son olarak Beşiktaş genç bir ismi gözüne kestirdi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...

28 Haziran 2019 Cuma 23:11
Beşiktaş'a genç orta saha!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'a genç orta saha!

İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu mali durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel gözüküyor.

Beşiktaş'a genç orta saha!

Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'a genç orta saha!

TRANSFER BÜTÇESİ BANKALAR BİRLİĞİ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA BELİRLENECEK
Uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinde artık sona gelinmiş durumda ve bu durum Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına da yön verecek.

Beşiktaş'a genç orta saha!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN