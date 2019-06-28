Beşiktaş'a genç orta saha!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesinin ardından çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar gelecek sezon için şampiyonluk hedefliyor. Transferde mali problemleri de düşünerek hareket eden Kartal, Belirlenecek olan genel bütçe tüm kulüp giderlerini kapsayacağı için transfer parası da bu bütçenin içinde olacak ve çok büyük yıldızların geleceği bir transfer hareketliliği yaşanmayacak. Son olarak Beşiktaş genç bir ismi gözüne kestirdi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...