Beşiktaş'a genç orta saha!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesinin ardından çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar gelecek sezon için şampiyonluk hedefliyor. Transferde mali problemleri de düşünerek hareket eden Kartal, Belirlenecek olan genel bütçe tüm kulüp giderlerini kapsayacağı için transfer parası da bu bütçenin içinde olacak ve çok büyük yıldızların geleceği bir transfer hareketliliği yaşanmayacak. Son olarak Beşiktaş genç bir ismi gözüne kestirdi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...
28 Haziran 2019 Cuma 23:11
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Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı.
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İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu mali durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel gözüküyor.
Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.
TRANSFER BÜTÇESİ BANKALAR BİRLİĞİ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA BELİRLENECEK Uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinde artık sona gelinmiş durumda ve bu durum Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına da yön verecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak.