Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph - Galeri - Fotomaç
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph

    21 Ağustos 2018 Salı, 00:39:29 Güncelleme: 00:39:57
    Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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    Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph

    Siyah-beyazlılarda Talisca'nın gitmesiyle yaşanan 10 numara eksikliği Ada'dan yapılacak bir takviye ile çözülecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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    • 6
    Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph

    Beşiktaş'ın bu bölgeye yapmayı planladığı takviye için Manchester City'nin kapısını çaldığı iddia edildi.

    Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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    • 6
    Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph

    Bu oyuncunun, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve bazı maçlarda da forma giyen Fabian Delph olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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    • 6
    Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph

    Manchester ?City'nin 2015-16 sezonunda 11.5 milyon euro'ya transfer ettiği Delph'in, teknik direktör Guardiola tarafından geride kalan 3 maçta kadroya bile alınmaması üzerine Beşiktaş yönetimi İngiliz temsilcisinin kapısını çaldı.

    Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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    • 6
    Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph

    Futbol A Takım direktörü Ali Naibi, City'deki mevkidaşı Beigristain'dan Delph'i istedi. Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu kiralamak için masaya oturacak.

    Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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    • 6
    Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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