Beşiktaşa ada’dan 10 numara: Fabian Delph

21 Ağustos 2018 Salı, 00:39:29
Güncelleme: 00:39:57
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Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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Siyah-beyazlılarda Talisca'nın gitmesiyle yaşanan 10 numara eksikliği Ada'dan yapılacak bir takviye ile çözülecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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Beşiktaş'ın bu bölgeye yapmayı planladığı takviye için Manchester City'nin kapısını çaldığı iddia edildi.
Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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Bu oyuncunun, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve bazı maçlarda da forma giyen Fabian Delph olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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Manchester ?City'nin 2015-16 sezonunda 11.5 milyon euro'ya transfer ettiği Delph'in, teknik direktör Guardiola tarafından geride kalan 3 maçta kadroya bile alınmaması üzerine Beşiktaş yönetimi İngiliz temsilcisinin kapısını çaldı.
Beşiktaş'a ada’dan 10 numara: Fabian Delph
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Futbol A Takım direktörü Ali Naibi, City'deki mevkidaşı Beigristain'dan Delph'i istedi. Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu kiralamak için masaya oturacak.