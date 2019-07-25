Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor
Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş son dönemde girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak kadrosuna Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u katan Kartal'ın gündeminde şimdi ise 3 isim var. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:59
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Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
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Şu ana kadar transferin en suskun takımlarından olan Siyah-Beyazlılar, atağa kalkmaya hazırlanıyor.
Birçok mevki için temaslarını sürdüren Kartal'ın ilk hedefi defans hattına takviyeler yapmak.
Savunmaya takviye yapmasına kesin gözle bakılan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Napoli'den Lorenzo Tonelli oldu.
İtalyan basınından Rai Sport kanalındaki gazeteci Ciro Venerato, CN24 televizyonunda katıldığı bir programda Kartal'ın 29 yaşındaki stoper ile ilgilendiğini duyurdu.