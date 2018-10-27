Beşiktaş yönetiminden flaş yorum!

Beşiktaş yönetimi, üst üste alınan Göztepe ve Genk yenilgileri sonrasında takım ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme de bulundu.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 10:53:49
Güncelleme: 11:06:27
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Beşiktaş yönetiminden Genk karşısında yaşanan hezimete çarpıcı yorum: "Oyuncular Genk karşısında sanki birbirlerini tanımıyordu. Beşiktaş formasının da ağırlığının farkında değiller gibiydi. Oyuncuların birbirlerine, takıma, hocalarına sevgisi saygısı kalmamış gibi bir görüntü söz konusuydu."
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Milli Takım arasından Göztepe yenilgisiyle dönen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Genk ile oynadığı maçta ayağa kalkması beklenirken alınan 4-2'lik ağır yenilgi başta yönetim ve camia olmak üzere herkesi şoke etti.
Öyle ki siyah-beyazlılar mabedi Vodafone Park'ta ilk kez ağlarında 4 gol görürken Genk yenilgisi tarihin en ağır sonuçlarından biri olarak hafızalara kazındı.
'TRANSFERLE YA DA YAŞLA ALAKASI YOK'
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarken üst üste kayıplar yaşayan bir takıma dönüşen, son saniyelerde bile yenilgiyi kabul edemeyen oyuncu grubundan birbirinden kopuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ın bu durumu yönetim de hayal kırıklığı yarattı.
Genk maçını tribünde izleyen yöneticiler karşılaştıkları tabloyla ilgili şaşkınlıklarını şu sözlerle dile getirdiler: