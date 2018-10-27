Beşiktaş yönetiminden flaş yorum! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş yönetiminden flaş yorum!

    Beşiktaş yönetimi, üst üste alınan Göztepe ve Genk yenilgileri sonrasında takım ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme de bulundu.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 10:53:49 Güncelleme: 11:06:27
    Beşiktaş yönetiminden flaş yorum!

    Beşiktaş yönetiminden Genk karşısında yaşanan hezimete çarpıcı yorum: "Oyuncular Genk karşısında sanki birbirlerini tanımıyordu. Beşiktaş formasının da ağırlığının farkında değiller gibiydi. Oyuncuların birbirlerine, takıma, hocalarına sevgisi saygısı kalmamış gibi bir görüntü söz konusuydu."

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş yönetiminden flaş yorum!

    Milli Takım arasından Göztepe yenilgisiyle dönen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Genk ile oynadığı maçta ayağa kalkması beklenirken alınan 4-2'lik ağır yenilgi başta yönetim ve camia olmak üzere herkesi şoke etti.

    Beşiktaş yönetiminden flaş yorum!

    Öyle ki siyah-beyazlılar mabedi Vodafone Park'ta ilk kez ağlarında 4 gol görürken Genk yenilgisi tarihin en ağır sonuçlarından biri olarak hafızalara kazındı.

    Beşiktaş yönetiminden flaş yorum!

    'TRANSFERLE YA DA YAŞLA ALAKASI YOK'

    Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarken üst üste kayıplar yaşayan bir takıma dönüşen, son saniyelerde bile yenilgiyi kabul edemeyen oyuncu grubundan birbirinden kopuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ın bu durumu yönetim de hayal kırıklığı yarattı.

    Beşiktaş yönetiminden flaş yorum!

    Genk maçını tribünde izleyen yöneticiler karşılaştıkları tabloyla ilgili şaşkınlıklarını şu sözlerle dile getirdiler:

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN