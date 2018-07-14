Beşiktaş yönetici Metin Albayrak'tan Yasin Öztekin'e açık kapı
14 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:37:16
Güncelleme: 00:38:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş yönetici Metin Albayrak'tan Yasin Öztekin'e açık kapı
1
9
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, transfer döneminde adı siyah-beyazlılarla anılan Yasin Öztekin'le ilgili konuştu.
Beşiktaş yönetici Metin Albayrak'tan Yasin Öztekin'e açık kapı
2
9
G.Saray'ın sözleşmesini uzatmadığı Yasin Öztekin ile ilgilendiklerini ancak oyuncu göndermeleri durumda alabileceklerini söyleyen Albayrak; "Yasin Öztekin'in oynadığı mevkide arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Orkan, Lens...
Beşiktaş yönetici Metin Albayrak'tan Yasin Öztekin'e açık kapı
3
9
Hem sol hem sağ tarafta şu an için bir transfer söz konusu değil. Ancak ayrılmalar olduğu zaman almak istediğimi arkadaşlar var. Olabilir tabii ki, olmayabilir de" yorumunu yaptı.
Beşiktaş yönetici Metin Albayrak'tan Yasin Öztekin'e açık kapı
4
9
Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin çıkışta, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım" açıklamasını yapmıştı.
Beşiktaş yönetici Metin Albayrak'tan Yasin Öztekin'e açık kapı
5
9
VİDA'YI DA SATABİLİRİZ
Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık.