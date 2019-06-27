Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transfer için kolları sıvadı. Sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alan ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...

27 Haziran 2019 Perşembe 20:18 Güncelleme: 27.06.2019 20:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





