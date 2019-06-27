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Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli
Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transfer için kolları sıvadı. Sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alan ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...
27 Haziran 2019 Perşembe 20:18
Güncelleme: 27.06.2019 20:18
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörülük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.
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Tecrübeli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Siyah-Beyazlılar, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Kara Kartal, ilk olarak geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği etkili performansla taraftarın gönlünde taht kuran Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.
Tecrübeli kaleci Tolga Zengin ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Karius'a alternatif oalrak son olarak Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağladı.
Dört bir yandan oyuncu arayışını sürdüren Siyah-Beyazlıların yaşadığı mali problemler transferdeki gidişatı etkileyecek.