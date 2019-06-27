Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transfer için kolları sıvadı. Sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alan ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...
27 Haziran 2019 Perşembe 20:18 Güncelleme: 27.06.2019 20:18
Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörülük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Tecrübeli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Siyah-Beyazlılar, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Kara Kartal, ilk olarak geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği etkili performansla taraftarın gönlünde taht kuran Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Tecrübeli kaleci Tolga Zengin ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Karius'a alternatif oalrak son olarak Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağladı.

Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli

Dört bir yandan oyuncu arayışını sürdüren Siyah-Beyazlıların yaşadığı mali problemler transferdeki gidişatı etkileyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN