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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor
Fenerbahçe'nin de istediği Ukraynalı kanat oyuncusu Konoplyanka ile büyük oranda anlaşan Beşiktaş, şimdi de Schalke ile pazarlıkta. Aracılık yapan isimse oyuncunun menajeri Fali Ramadani.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11
Transfer döneminin başladığı günden beri Schalke'den ayrılacağı açıklanan Konoplyanka ile yakından ilgilenen Beşiktaş, dev transfer için büyük aşama kaydetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile sıkı kontak kurup Fenerbahçe'yi devre dışı bırakan siyahbeyazlı kulüp, usta krampon ile el sıkışmıştı.
Transferin tamamlanması için sıra Alman kulübüyle anlaşmaya geldi.
Alınan haberlere göre idarecilerin, oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile görüşüp Schalke ile yapılacak pazarlıklarda da kendisini aracı olarak kullanacakları bildirildi.
Ramadani'nin Schalke'ye indirim yaptırabileceğini söylediği öğrenildi. Alman temsilcisi, Yevhen için kapıyı 6 milyon euro'dan açmıştı.