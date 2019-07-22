Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Fenerbahçe'nin de istediği Ukraynalı kanat oyuncusu Konoplyanka ile büyük oranda anlaşan Beşiktaş, şimdi de Schalke ile pazarlıkta. Aracılık yapan isimse oyuncunun menajeri Fali Ramadani.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11
Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Transfer döneminin başladığı günden beri Schalke'den ayrılacağı açıklanan Konoplyanka ile yakından ilgilenen Beşiktaş, dev transfer için büyük aşama kaydetti.

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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile sıkı kontak kurup Fenerbahçe'yi devre dışı bırakan siyahbeyazlı kulüp, usta krampon ile el sıkışmıştı.

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Transferin tamamlanması için sıra Alman kulübüyle anlaşmaya geldi.

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Alınan haberlere göre idarecilerin, oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile görüşüp Schalke ile yapılacak pazarlıklarda da kendisini aracı olarak kullanacakları bildirildi.

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Ramadani'nin Schalke'ye indirim yaptırabileceğini söylediği öğrenildi. Alman temsilcisi, Yevhen için kapıyı 6 milyon euro'dan açmıştı.

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