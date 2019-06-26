Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Beşiktaş, Almanya'ya çıkarma yaptı. Güven Yalçın gibi genç ve yetenekleri takıma katmak isteyen siyah-beyazlılarda 6 isim yakından takip ediliyor. Daha önce Manchester City'nin de istediği 19 yaşındaki genç futbolcu ise kadroya katılacak. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 10:42
Güncelleme: 26.06.2019 10:51
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kadroya yıldız isimler katılacak.
Beşiktaş, kadroya direk katkı yapacak oyuncuların yanı sıra siyah-beyazlılar genç oyuncuların da transferine büyük önem veriyor.
Kartal'ın scout ekibi Avrupa'nın birçok bölgesinde genç oyuncu avında.
Ekip Almanya'da ise 6 ismi yakın takibe almış durumda.