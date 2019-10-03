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Beşiktaş - Wolwes | İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'u ağırlıyor. Kara Kartal, İngiliz rakibini mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı zorlu maç öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Wolverhampton ilk 11'i...
3 Ekim 2019 Perşembe 01:51
Beşiktaş - Wolwes | İlk 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı konuk edecek.

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Beşiktaş - Wolwes | İlk 11'ler


Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş - Wolwes | İlk 11'ler

Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş - Wolwes | İlk 11'ler


Wolverhampton ise ilk hafta mücadelesinde sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi. Grupta aynı saate Braga, evinde Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Beşiktaş - Wolwes | İlk 11'ler


Kartal Kartal, bu maçı kazanarak rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 puan toplayabilen, UEFA Avrupa Ligi'ne Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayan ve bu süreçte olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş, içinde bulunduğu krizden bir an önce çıkmayı hedefliyor.

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