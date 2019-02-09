Beşiktaş Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk ediyor! İşte Kartal'ın 11'i...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde 20. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyahbeyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak. Süper Lig'de 21. haftaya 33 puan ve averajla 3'üncü sıradan giren siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla da olsa şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı puan olarak yakalamak istiyor.
BURAK YILMAZ DÖNÜYOR
Kartal'a transfer olduktan sonra iki karşılaşmaya çıkan ancak henüz golle tanışamayan Burak Yılmaz, cezasının ardından Bursaspor maçıyla sahalara dönecek. Sarı kart cezalısı olduğu için Antalya maçında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu bugünkü maçta forma giyebilecek. Geçen hafta oyuna sonradan giren ve 3 dakikada attığı 2 golle adından söz ettiren Kagawa ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Taraftarların Japon futbolcuya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
100. BÜYÜK RANDEVU
Beşiktaş ile Bursaspor, bugün ligde 100. kez karşı karşıya gelecek ve 'dalya' diyecekler. Geride kalan 99 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 47 maçın 27'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı; İstanbul'da Beşiktaş 79, Bursaspor 37 gol attı.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta, bugün oynanacak Bursaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde 22. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, karşılaşmayı konuk Bursaspor'un taraftarları tribünden izleyemeyecek. Bu tribünde de Beşiktaşlı taraftarların olacağı ifade edildi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BURSA UYARISI
Bursaspor'un ligde 5 hafta üst üste berabere kalmasına dikkat çeken Şenol Güneş, "Çok diri bir takımla oynayacağız" uyarısı yaptı. Topu yere indirmelerini isteyen tecrübeli teknik adam, duran toplardan hem iyi hücum eden, hem de iyi savunan bir takıma karşı oynayacaklarını belirtti.