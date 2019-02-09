Beşiktaş Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk ediyor! İşte Kartal'ın 11'i...

ŞENOL GÜNEŞ'İN BURSA UYARISI

Bursaspor'un ligde 5 hafta üst üste berabere kalmasına dikkat çeken Şenol Güneş, "Çok diri bir takımla oynayacağız" uyarısı yaptı. Topu yere indirmelerini isteyen tecrübeli teknik adam, duran toplardan hem iyi hücum eden, hem de iyi savunan bir takıma karşı oynayacaklarını belirtti.



