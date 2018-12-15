Beşiktaş ve Trabzonsporun muhtemel 11leri - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte Şenol Güneş ve Ünal Karaman'ın ilk 11'de görev vermesi beklenen isimler...
15 Aralık 2018 Cumartesi, 11:43:16
Güncelleme: 11:44:02
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
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16 Aralık Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: