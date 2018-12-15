Beşiktaş ve Trabzonsporun muhtemel 11leri - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte Şenol Güneş ve Ünal Karaman'ın ilk 11'de görev vermesi beklenen isimler...
15 Aralık 2018 Cumartesi, 11:43:16 Güncelleme: 11:44:02
Beşiktaş ve Trabzonsporun muhtemel 11leri

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

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Beşiktaş ve Trabzonsporun muhtemel 11leri

16 Aralık Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş ve Trabzonsporun muhtemel 11leri

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Beşiktaş ve Trabzonsporun muhtemel 11leri

Karius

Beşiktaş ve Trabzonsporun muhtemel 11leri

Adriano

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