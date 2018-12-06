Beşiktaş ve Fenerbahçeye Orkun Kökçü transferinde dev rakipler!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Orkun Kökçü transferinde dev rakipler!
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Türk asıllı Hollandalı Orkun Kökçü, İngiltere ve Fransa'dan dünya devlerinin yakın takibi altında.
6 Aralık 2018 Perşembe, 12:04:09
Güncelleme: 13:18:18
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Geçen sezon Feyenoord U19 takımıyla 34 asiste imza atan ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın transfer edebilmek için kıyasıya rekabete girmeye hazırlandıkları Orkun Kökçü'nün Avrupa devleri tarafından da yakın takip altına alındığı ortaya çıktı.
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Daily Mail'de yer alan habere göre, Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi İngiliz devlerinin yanısıra Fransız ekibi Paris Saint-Germain de Orkun Kökçü'yü listesine dahil etti.
Feyenoord U19'daki 17 gol ve 34 asistlik performansının yanı sıra, Hollanda U19 Milli Takımı'nda oynadığı futbolla da dikkat çeken genç yıldız neredeyse her maçında bir scout ekibi tarafından izleniyor.
Öte yandan, Orkun Kökçü'nün maç performansının yanısıra, antrenman performanslarının da takip edilmeye çalışıldığı ve bu ocak ayında transferinin neredeyse kesin olduğu vurgulandı.
Bu arada Orkun'un babası Halis Kökçü ailesinin Beşiktaşlı olduğunu söyleyerek, "Orkun şu anda Feyenoord'un oyuncusu. Bizim birebir görüştüğümüz Beşiktaş var. Orkun da Beşiktaş'a sıcak baktı."