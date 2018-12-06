Beşiktaş ve Fenerbahçeye Orkun Kökçü transferinde dev rakipler!

Bu arada Orkun'un babası Halis Kökçü ailesinin Beşiktaşlı olduğunu söyleyerek, "Orkun şu anda Feyenoord'un oyuncusu. Bizim birebir görüştüğümüz Beşiktaş var. Orkun da Beşiktaş'a sıcak baktı."