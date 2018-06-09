Beşiktaş, Umut için Osmanlıspor ile anlaştı! (16 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

YASİN'E SARI IŞIK

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, transfer döneminde adı siyah-beyazlılarla anılan Yasin Öztekin'le ilgili konuştu. G.Saray'ın sözleşmesini uzatmadığı Yasin Öztekin ile ilgilendiklerini ancak oyuncu göndermeleri durumda alabileceklerini söyleyen Albayrak; "Yasin Öztekin'in oynadığı mevkide arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Orkan, Lens... Hem sol hem sağ tarafta şu an için bir transfer söz konusu değil. Ancak ayrılmalar olduğu zaman almak istediğimi arkadaşlar var. Olabilir tabii ki, olmayabilir de" yorumunu yaptı. Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin çıkışta, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım" açıklamasını yapmıştı.

?Vida'yı da satabiliriz

Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. Beşiktaş için umut verici. Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu. (Fotomaç / 14 Temmuz)