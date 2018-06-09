Beşiktaş, Umut için Osmanlıspor ile anlaştı! (16 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi) - Galeri - Fotomaç
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş, Umut için Osmanlıspor ile anlaştı! (16 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    16 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi
    9 Haziran 2018 Cumartesi, 16:37:31 Güncelleme: 04:23:42
    Kartal 'Umut'lanıyor (16 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
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    Kartal Umutlanıyor (16 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    KARTAL 'UMUT'LANIYOR
    Umut Nayir, Beşiktaş'a çok yakın... Siyah- beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı. Umut'un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da görüşen Kartal, Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor. (Fotomaç / 16 Temmuz)

    Kartal, Ali Cebeci'yi takibe aldı (14 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
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    Kartal, Ali Cebeciyi takibe aldı (14 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    ALİ CEBECİ'Yİ TAKİBE ALDILAR
    Beşiktaş, Atiker Konyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki '10 numara' Ali Ayhan Cebeci'yi izlemeye aldı. 2015 yılından bu yana Atiker Konyaspor'da görev yapan Cebeci U17 Ligi'nde 24 maçta 4 gol, 11 asistlik performans sergilerken, U19 Ligi'nde 26 maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı. (Fotomaç / 14 Temmuz)

    Kartal, Ali Cebeci'yi takibe aldı (14 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
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    Kartal, Ali Cebeciyi takibe aldı (14 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    YASİN'E SARI IŞIK
    Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, transfer döneminde adı siyah-beyazlılarla anılan Yasin Öztekin'le ilgili konuştu. G.Saray'ın sözleşmesini uzatmadığı Yasin Öztekin ile ilgilendiklerini ancak oyuncu göndermeleri durumda alabileceklerini söyleyen Albayrak; "Yasin Öztekin'in oynadığı mevkide arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Orkan, Lens... Hem sol hem sağ tarafta şu an için bir transfer söz konusu değil. Ancak ayrılmalar olduğu zaman almak istediğimi arkadaşlar var. Olabilir tabii ki, olmayabilir de" yorumunu yaptı. Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin çıkışta, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım" açıklamasını yapmıştı.

    ?Vida'yı da satabiliriz
    Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. Beşiktaş için umut verici. Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu. (Fotomaç / 14 Temmuz)

    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
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    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    MİLAN BADELJ SÜRPRİZİ
    Siyah-beyazlı yönetimi, Hırvat ön libero Milan Badelj'i gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile Dünya Kupası sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor. (Fotomaç / 13 Temmuz)

    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
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    Milan Badelj sürprizi! (13 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

    VİDA KIYMETE BİNDİ
    Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.

    Artık her şey Beşiktaş lehine
    Teknik? direktör Yücel İldiz, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında konuştu. İldiz, "Vida konusunda şu anda her şey Beşiktaş'ın lehine gelişiyor. Mükemmel bir futbol oynuyor. Beşiktaş bu işten her türlü kazançlı çıkacak. Beşiktaş bence Vida'yı gelecek iyi bir teklife satacaktır" dedi. (Fotomaç / 13 Temmuz)

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