Beşiktaş Trezeguet için Kasımpaşaya servet önerdi! - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Beşiktaş Trezeguet için Kasımpaşa'ya servet önerdi!

Birçok kulübün transfer listesinde olan Trezeguet için Beşiktaş Kulübü kesenin ağzını açtı. Yüksek bir bonservis teklifiyle Kasımpaşa'nın kapısını çalan siyah beyazlı yönetim aldığı cevapla şoke oldu.

22 Ocak 2019 Salı, 11:00:01 Güncelleme: 11:16:37
Beşiktaş Trezeguet için Kasımpaşaya servet önerdi!

Transfer döneminin bitmesine 10 gün kala Beşiktaş'tan güçlü bir hamle geldi.

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Beşiktaş Trezeguet için Kasımpaşaya servet önerdi!

11 MİLYON EURO
Alman LigaBlatt sitesine göre Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı için 11 milyon Euro vermeye razı oldu.

Beşiktaş Trezeguet için Kasımpaşaya servet önerdi!

Haberin içinde yer alan ilginç ayrıntılar şu şekilde: Beşiktaş, Kasımpaşa yönetimiyle Trezeguet'in transferi için bir araya geldi.

Beşiktaş Trezeguet için Kasımpaşaya servet önerdi!

EZELİ RAKİPLER DE İSTİYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da çok istediği Mısırlı oyuncu için Siyah-Beyazlılar mali anlamda önemli bir fedakarlık yaptı ve 11 milyon Euro'ya kadar fiyatı yükseltti.

Beşiktaş Trezeguet için Kasımpaşaya servet önerdi!

KASIMPAŞA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Akşam'da yer alan habere göre ise Kasımpaşa oyuncusunu elden çıkartmayı düşünmüyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli de oyuncunun kulüpte kalmasından yana.

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