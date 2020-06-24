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Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor
Caner Erkin'le yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, deneyimli ismin yerini Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile dolduracak. Siyah-beyazlı takım bu transferin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...
24 Haziran 2020 Çarşamba 08:30
Güncelleme: 24.06.2020 08:30
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Bir süredir Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri açıklama yaparak, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takıma veda edeceğini duyurmuştu.
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Siyah-beyazlılar Caner'in boşluğunu ise Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile dolduruyor. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı.
Taraftarlara br müjde daha geldi... Beşiktaş N'Sakala'dan sonra yine bir Alanyasporlu yıldızı renklerine bağlıyor.
Takvim'de yer alan habere göre Diaby ile yeni anlaşma yapmayacak olan siyah-beyazlı yönetim Tyler Boyd'u kiralık olarak göndermeyi planlarken bu boşluğu Alanyasporlu Junior Fernandes ile doldurmayı planlıyor.
Şilili futbolcu Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda transfer olurken başarılı bir grafik çizdi.