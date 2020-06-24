Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor

Caner Erkin'le yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, deneyimli ismin yerini Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile dolduracak. Siyah-beyazlı takım bu transferin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

24 Haziran 2020 Çarşamba 08:30 Güncelleme: 24.06.2020 08:30
Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor

Bir süredir Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri açıklama yaparak, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takıma veda edeceğini duyurmuştu.

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Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor

Siyah-beyazlılar Caner'in boşluğunu ise Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile dolduruyor. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor

Taraftarlara br müjde daha geldi... Beşiktaş N'Sakala'dan sonra yine bir Alanyasporlu yıldızı renklerine bağlıyor.

Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor

Takvim'de yer alan habere göre Diaby ile yeni anlaşma yapmayacak olan siyah-beyazlı yönetim Tyler Boyd'u kiralık olarak göndermeyi planlarken bu boşluğu Alanyasporlu Junior Fernandes ile doldurmayı planlıyor.

Beşiktaş transferde coştu! N'Sakala'dan sonra onu da alıyor

Şilili futbolcu Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda transfer olurken başarılı bir grafik çizdi.

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