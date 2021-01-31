GaleriBeşiktaşBeşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...
Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda 1-0 geriye düşen Bordo-mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Maçın son anlarında ise ortalık bir anda karıştı. Vida ile Uğurcan arasında başlayan tartışma büyüdü. İşte o anlar...
31 Ocak 2021 Pazar 22:08, Güncelleme 31.01.2021 22:09
Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...