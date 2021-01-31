Galeri Beşiktaş Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda 1-0 geriye düşen Bordo-mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Maçın son anlarında ise ortalık bir anda karıştı. Vida ile Uğurcan arasında başlayan tartışma büyüdü. İşte o anlar...

Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

Rakibi karşısında 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, avantajını kullanamadı. Beşiktaş her iki yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

Haftaya lider başlayan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5. yenilgisini aldı. 44 puanda kalan Beşiktaş, ikinci sıraya geriledi ve zirvedeki yerini Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ SONLANDI

Beşiktaş, ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında ortalık fena karıştı! İşte o anlar...

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a yenilmekten kurtulamadı.

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