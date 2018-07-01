Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten Gökahn Töre ve Orkan Çınar'a tepki!

Geçen sezonu sakatlığı nedeniyle tamamen kulübede geçiren Gökhan Töre, kendi kaderini kendi çizecek. Daha yeni sezonun ilk çalışmasının hemen ardından "Kardeşim evleniyor" diyerek izinli olarak İstanbul'dan ayrılan Töre, Slovakya'da direkt kampa katılacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Töre'ye İstanbul'dan ayılırken, "Kafanı çabuk topla, Slovakya'ya hazır gel. Ya kalacaksın ya da seninle vedalaşacağız" restini çektiği ifade edildi.



