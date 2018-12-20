Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

"Fotoğrafçılık bakımından savaş fotoğraflarını çekmek kolay değil, o yüzden bu fotoğrafı da ayrı bir yere koydum. Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bütün halkların, liderlerin birbiriyle barış ve huzur içinde yaşamasını diliyoruz. Bu, onu hatırlatan bir fotoğraf." şeklinde konuştu.