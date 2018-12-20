Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı, "Seçim zaferi" isimli fotoğrafı çok beğendiğini de söyleyen Güneş, "Haber fotoğrafları, içinde hep savaşı, gerginliği, şiddeti, acıları, üzüntüleri dile getiriyor. Cumhurbaşkanının halkla bütünleşmesini, güler yüzünü, halkın da onunla beraber olmasını göstermesi açısından, bu fotoğraf daha anlamlı."
"Fotoğrafçılık bakımından savaş fotoğraflarını çekmek kolay değil, o yüzden bu fotoğrafı da ayrı bir yere koydum. Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bütün halkların, liderlerin birbiriyle barış ve huzur içinde yaşamasını diliyoruz. Bu, onu hatırlatan bir fotoğraf." şeklinde konuştu.