Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
24 Temmuz 2018 Salı, 12:08:24
Güncelleme: 12:09:25
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş, Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara bölgesine yeni bir isimle doldurmak istiyor. Kartal son olarak listesine Kagawa'yı eklemişti.
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı alan Shinji Kagawa için Beşiktaş, Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmuş ve beklemeye geçmişti.
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
Siyah beyazlı taraftarlardan takımına destek geldi. Sosyal medya üzerinden organize olan taraftarlar 29 yaşındaki Japon futbolcuya 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
Kagawa'nın sosyal medya hesaplarına binlerce 'Come to Beşiktaş' mesajı yollayan siyah beyazlı taraftarlar Japon futbolcunun yönünü Türkiye'ye çevirmeye çalışıyor.
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı