Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı

    24 Temmuz 2018 Salı, 12:08:24 Güncelleme: 12:09:25
    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
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    • 7
    Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı

    Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş, Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara bölgesine yeni bir isimle doldurmak istiyor. Kartal son olarak listesine Kagawa'yı eklemişti.

    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
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    • 7
    Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı

    Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı alan Shinji Kagawa için Beşiktaş, Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmuş ve beklemeye geçmişti.

    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
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    • 7
    Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı

    Siyah beyazlı taraftarlardan takımına destek geldi. Sosyal medya üzerinden organize olan taraftarlar 29 yaşındaki Japon futbolcuya 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
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    • 7
    Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı

    Kagawa'nın sosyal medya hesaplarına binlerce 'Come to Beşiktaş' mesajı yollayan siyah beyazlı taraftarlar Japon futbolcunun yönünü Türkiye'ye çevirmeye çalışıyor.

    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
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    • 7
    Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı
    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
    • 6
    • 7
    Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı
    Beşiktaş taraftarından 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı
    • 7
    • 7
    Beşiktaş taraftarından Come to Beşiktaş çılgınlığı
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