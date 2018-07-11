Beşiktaş Taliscanın alternatifini buldu! Portodan Sergio Oliveira... - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş Talisca'nın alternatifini buldu! Porto'dan Sergio Oliveira...

    11 Temmuz 2018 Çarşamba, 18:21:34 Güncelleme: 18:28:38
    Beşiktaş Talisca'nın alternatifini buldu! Porto'dan Sergio Oliveira...
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    Beşiktaş Taliscanın alternatifini buldu! Portodan Sergio Oliveira...

    Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrasında 10 numara bölgesine mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Beşiktaş Talisca'nın alternatifini buldu! Porto'dan Sergio Oliveira...
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    Beşiktaş Taliscanın alternatifini buldu! Portodan Sergio Oliveira...

    Bir yandan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Bernard'la pazarlıklarına devam eden Kara Kartal, diğer yandan da menacerlerle sık sık görüşme halinde.

    Beşiktaş Talisca'nın alternatifini buldu! Porto'dan Sergio Oliveira...
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    Beşiktaş Taliscanın alternatifini buldu! Portodan Sergio Oliveira...

    Siyah-Beyazlılar'a son olarak Porto forması giyen Sergio Oliveira önerildi. Portekizli futbolcunun, kiralık olarak Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.

    Beşiktaş Talisca'nın alternatifini buldu! Porto'dan Sergio Oliveira...
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    Beşiktaş Taliscanın alternatifini buldu! Portodan Sergio Oliveira...

    SICAK BAKILIYOR
    Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş ile fikir alışverişinde bulundu.

    Beşiktaş Talisca'nın alternatifini buldu! Porto'dan Sergio Oliveira...
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    Beşiktaş Taliscanın alternatifini buldu! Portodan Sergio Oliveira...

    Güneş'in, hem kanatlarda hem de 10 numara bölgesinde forma giyebilen Oliveira'ya sıcak baktığı öğrenildi.

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