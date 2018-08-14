Beşiktaş Taliscadan boşalan yeri Interden Joao Mario ile dolduracak - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
14 Ağustos 2018 Salı, 00:48:29
Güncelleme: 00:49:29
Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Talisca'nın ardından 10 numara arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
Birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, rotasını Interli oyuncu Joao Mario'ya çevirdi.
Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
Joao Mario ismi daha geçen sezon devam ederken gündeme gelmişti.
Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
"Talisca'ya 21 milyon euro vermeyin, ben size Inter'den Joao Mario'yu getireyim" diyen menajeriyle görüşmeler devam etti.
Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
KAPIMIZ AÇIK
Ancak satın alma yerine kiralama opsiyonu gündeme gelince, Portekizli menajer Beşiktaş'tan uzaklaştı.