Beşiktaş Taliscadan boşalan yeri Interden Joao Mario ile dolduracak - Galeri - Fotomaç
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak

    14 Ağustos 2018 Salı, 00:48:29 Güncelleme: 00:49:29
    Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
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    • 8
    Beşiktaş Taliscadan boşalan yeri Interden Joao Mario ile dolduracak

    Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Talisca'nın ardından 10 numara arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
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    • 8
    Beşiktaş Taliscadan boşalan yeri Interden Joao Mario ile dolduracak

    Birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, rotasını Interli oyuncu Joao Mario'ya çevirdi.

    Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
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    • 8
    Beşiktaş Taliscadan boşalan yeri Interden Joao Mario ile dolduracak

    Joao Mario ismi daha geçen sezon devam ederken gündeme gelmişti.


    Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
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    • 8
    Beşiktaş Taliscadan boşalan yeri Interden Joao Mario ile dolduracak

    "Talisca'ya 21 milyon euro vermeyin, ben size Inter'den Joao Mario'yu getireyim" diyen menajeriyle görüşmeler devam etti.

    Beşiktaş Talisca'dan boşalan yeri Inter'den Joao Mario ile dolduracak
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    • 8
    Beşiktaş Taliscadan boşalan yeri Interden Joao Mario ile dolduracak

    KAPIMIZ AÇIK
    Ancak satın alma yerine kiralama opsiyonu gündeme gelince, Portekizli menajer Beşiktaş'tan uzaklaştı.

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