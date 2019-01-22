Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında cuma günü B.B Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

22 Ocak 2019 Salı, 14:25:29 Güncelleme: 14:26:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





