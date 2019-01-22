Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı - Fotomaç
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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında cuma günü B.B Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
22 Ocak 2019 Salı, 14:25:29
Güncelleme: 14:26:51
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Antrenman salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başladı.
Sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlarla devam edildi.
Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.