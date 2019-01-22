Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında cuma günü B.B Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
22 Ocak 2019 Salı, 14:25:29 Güncelleme: 14:26:51
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Antrenman salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başladı.

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlarla devam edildi.

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
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