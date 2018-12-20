Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Siyah-Beyazlı ekip öte yandan Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenman ile sürdürdü.
20 Aralık 2018 Perşembe, 14:47:37 Güncelleme: 14:52:49
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas, 5'e 2,dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti.

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Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Taktik programın uygulanmasından sonra yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Cumartesi akşamı saat 19:00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı Caner Erkin ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son bir kaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah beyazlılar, Ryan Babel'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı.

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