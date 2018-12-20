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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
Siyah-Beyazlı ekip öte yandan Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenman ile sürdürdü.
20 Aralık 2018 Perşembe, 14:47:37 Güncelleme: 14:52:49
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
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Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı
Beşiktaş'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı Caner Erkin ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son bir kaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah beyazlılar, Ryan Babel'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı.
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