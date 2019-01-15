Beşiktaş taktik çalıştı

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan ve hafta başından bu yana çalışmalarına Ümraniye'de devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. İlk 40 dakikası salonda yapılan ve sonrasında sahada devam eden çalışma, taktik ağırlıklıydı.