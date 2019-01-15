Beşiktaş taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, taktik ağırlıklı çalıştı.
15 Ocak 2019 Salı, 13:31:00
Güncelleme: 13:46:54
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Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan ve hafta başından bu yana çalışmalarına Ümraniye'de devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. İlk 40 dakikası salonda yapılan ve sonrasında sahada devam eden çalışma, taktik ağırlıklıydı.
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İdmanda kadro dışı kalan Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Vagner Love'ın yanı sıra sakatlığı bulunan kaleci Ersin yer almadı.
RYAN BABEL İDMANA KATILMADI! Ayrıca Fulham'a transferi gündemde olan ve Londra'ya gittiği iddia edilen Ryan Babel de antrenmanda yer almayan bir diğer isim oldu.
Salonda yapılan kuvvet antrenmanının ardından sahaya çıkan futbolcular 5'e 2 top kapma idmanının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çift kale maçla sona erdi.
BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI Antalya kampında kendisine verilen özel program dahilinde salonda çalışmalarını sürdüren yeni transfer Burak Yılmaz, dün ve bugün takımla antrenman yaptı.