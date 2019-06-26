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Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında son durum
Süper Lig'i 65 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna geçen Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar da transfer girişimleri Avcı'nın raporları doğrultusunda sürüyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Kartal, henüz resmi bir imza attırmış değil. Beşiktaş'ın sona yaklaştığı iki isim için ise Abdullah Avcı'dan veto geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminden detaylar. Fotomac.com.tr Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
26 Haziran 2019 Çarşamba 19:22
Güncelleme: 26.06.2019 19:22
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı.
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İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel.
Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.
TRANSFER BÜTÇESİ BANKALAR BİRLİĞİ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA BELİRLENECEK Uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinde artık sona gelinmiş durumda ve bu durum Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına da yön verecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak.