Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında son durum

Süper Lig'i 65 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna geçen Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar da transfer girişimleri Avcı'nın raporları doğrultusunda sürüyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Kartal, henüz resmi bir imza attırmış değil. Beşiktaş'ın sona yaklaştığı iki isim için ise Abdullah Avcı'dan veto geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminden detaylar. Fotomac.com.tr Beşiktaş son dakika transfer haberleri...