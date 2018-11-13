Beşiktaş, Şenol Güneş ile geçmişini arıyor

İLK SEZONA HIZLI BAŞLAMIŞTI

Beşiktaş, Güneş'in göreve geldiği ve şampiyon olduğu 2015-2016 sezonuna ise hızlı bir başlangıç yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip, 12. haftalar dikkate alındığında söz konusu sezonda 9 kez rakiplerine üstünlük kurdu. 2 karşılaşmayı berabere tamamlayan ve bir kez mağlup olan Beşiktaş, yüzde 75 gibi yüksek bir galibiyet oranıyla 2015-2016'ya başladı. Başarılı performansını sürdüren ve 34 maçın 25'ini kazanan siyah-beyazlı takım, yüzde 73,5'lik galibiyet oranıyla şampiyonluğa ulaştı.