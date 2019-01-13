Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan... - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan...

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündemini açıklandı ve siyah beyazlıların transferdeki son durumunu resmen paylaştı.

13 Ocak 2019 Pazar, 17:41:52 Güncelleme: 18:11:49
Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan...

İşte o isimler ve transferle ilgili rakamlara dair resmi açıklamalar:

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Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan...

"Babel'in durumu 3 gün öncesine kadar yoktu. Bir teklif geldi, şartlar oluştu. 6 aylık kiralık olarak gidiyor. Fulham ile 2 milyon Euro'ya anlaştık."

Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan...

"Ricardo'ya öyle bir teklif gelir ki reddedemeyeceği o zaman gidebilir. Şu an biz göndermek istemiyoruz o da gitmek istemiyor."

Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan...

"Adriano'nun da gitmek bir talebi yok. Ben inanıyorum kamp döneminin ardından o da beklediğimiz Adriano olarak mevkisinde oynayacaktır."

Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan...

"Adem ile ilgili başkanımız konuştu. Adem'i alacağız dedi. Ben daha bir şey söylemeyeyim. Henüz tam kapasitesini ortaya koymadı. Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına girebilecek bir oyuncu."

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