Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş resmen açıkladı! Tolgay Arslan...
Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündemini açıklandı ve siyah beyazlıların transferdeki son durumunu resmen paylaştı.
13 Ocak 2019 Pazar, 17:41:52
Güncelleme: 18:11:49
İşte o isimler ve transferle ilgili rakamlara dair resmi açıklamalar:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Babel'in durumu 3 gün öncesine kadar yoktu. Bir teklif geldi, şartlar oluştu. 6 aylık kiralık olarak gidiyor. Fulham ile 2 milyon Euro'ya anlaştık."
"Ricardo'ya öyle bir teklif gelir ki reddedemeyeceği o zaman gidebilir. Şu an biz göndermek istemiyoruz o da gitmek istemiyor."
"Adriano'nun da gitmek bir talebi yok. Ben inanıyorum kamp döneminin ardından o da beklediğimiz Adriano olarak mevkisinde oynayacaktır."
"Adem ile ilgili başkanımız konuştu. Adem'i alacağız dedi. Ben daha bir şey söylemeyeyim. Henüz tam kapasitesini ortaya koymadı. Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına girebilecek bir oyuncu."