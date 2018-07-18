18 Temmuz 2018 Çarşamba, 08:43:15
Güncelleme: 08:44:39
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Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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Avusturya basını, Beşiktaş'ın Sturm Graz'da forma giyen yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını yazdı...
Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Peter Zulj ön plana çıkmış durumda...
Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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Avusturya basını, Sturm Graz formasını giyen 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.
Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zulj, "Menajerim bazı kulüplerle görüşme halinde. Transfer için bonservis ücreti belirleyici olacak. Hocamız Heiko Vogel ile de görüştüm. Kulübüm önümü kesmeyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.