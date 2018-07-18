Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi! - Galeri - Fotomaç
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 08:43:15 Güncelleme: 08:44:39
    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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    • 4
    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!

    Avusturya basını, Beşiktaş'ın Sturm Graz'da forma giyen yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını yazdı...

    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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    • 4
    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!

    Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Peter Zulj ön plana çıkmış durumda...

    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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    • 4
    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!

    Avusturya basını, Sturm Graz formasını giyen 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!
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    • 4
    Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!

    Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zulj, "Menajerim bazı kulüplerle görüşme halinde. Transfer için bonservis ücreti belirleyici olacak. Hocamız Heiko Vogel ile de görüştüm. Kulübüm önümü kesmeyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.

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