Beşiktaş Peter Zulj için 4 milyon Euro verdi!

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zulj, "Menajerim bazı kulüplerle görüşme halinde. Transfer için bonservis ücreti belirleyici olacak. Hocamız Heiko Vogel ile de görüştüm. Kulübüm önümü kesmeyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.