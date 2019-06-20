Beşiktaş o ismi bitirdi!

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Avcı'nın listesine göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor. Son olarak bir isimle daha büyük ölçüde anlaşan Kartal'ın transferi yakında açıklaması bekleniyor. İşte o isim...

20 Haziran 2019 Perşembe 00:59 Güncelleme: 20.06.2019 01:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





