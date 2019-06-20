Beşiktaş o ismi bitirdi!

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Avcı'nın listesine göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor. Son olarak bir isimle daha büyük ölçüde anlaşan Kartal'ın transferi yakında açıklaması bekleniyor. İşte o isim...
20 Haziran 2019 Perşembe 00:59
Güncelleme: 20.06.2019 01:10
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu 3.tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi deneyimli teknik adamın listesine göre hareket ediyor.
Bursaspor forması giyen ve transferin gözdesi haline gelen Umut Meraş konusunda flaş gelişmeler yaşandı.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söylemişti.