Beşiktaş Başkanı Chadli için Ada'da West Bromwich'le masaya oturacak. Ardından listedeki diğer oyuncuların kulüpleriyle görüşecek.
5 Ağustos 2018 Pazar, 01:27:04
Güncelleme: 01:30:46
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Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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Beşiktaş dış transfer için bitirici hamleleri bu hafta içinde yapacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner'le birlikte önce İngiltere'ye giderek Chadli için West Bromwich'le masaya oturacak.
Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için teklif sunacak olan ikili bu transferi mutlak sonuçlandırmak istiyor.
Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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Bütün kozları oynayacak
Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonunu Chadli ile doldurmak isteyen Beşiktaş Başkanı bunun için tüm kozları oynayacak. Orman'ın fiyatı aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.
Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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Bonservisiyle de alınabilir
Chadli'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Bu oyuncunun uygun bir rakam olması durumunda bonservisiyle bile transfer edilmesinin gündemde olduğu ortaya çıktı.