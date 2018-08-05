Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor - Galeri - Fotomaç
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor

    Beşiktaş Başkanı Chadli için Ada'da West Bromwich'le masaya oturacak. Ardından listedeki diğer oyuncuların kulüpleriyle görüşecek.
    5 Ağustos 2018 Pazar, 01:27:04 Güncelleme: 01:30:46
    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor

    Beşiktaş dış transfer için bitirici hamleleri bu hafta içinde yapacak.

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    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor

    Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner'le birlikte önce İngiltere'ye giderek Chadli için West Bromwich'le masaya oturacak.

    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor

    29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için teklif sunacak olan ikili bu transferi mutlak sonuçlandırmak istiyor.

    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor

    Bütün kozları oynayacak

    Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonunu Chadli ile doldurmak isteyen Beşiktaş Başkanı bunun için tüm kozları oynayacak. Orman'ın fiyatı aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor
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    Beşiktaş Nacer Chadli transferini bitiriyor

    Bonservisiyle de alınabilir

    Chadli'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Bu oyuncunun uygun bir rakam olması durumunda bonservisiyle bile transfer edilmesinin gündemde olduğu ortaya çıktı.

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