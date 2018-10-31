Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:27:49 Güncelleme: 18:29:16
    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi ve 1.5 saat sürdü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Takım toplantısı ile başlayan antrenman istasyon çalışması ile devam etti.

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Dar alanda yapılan tek pasa dayalı çift kale maçın ardından kanat ortaları ve şut çalışması yapıldı.

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Günün tek çalışması 3 grup halinde gerçekleşen değişmeli çift kale maçlar ile sona erdi.

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Sakatlığı devam eden Gökhan Töre ve salonda çalışan Atiba Hutchinson antrenmanda yer almadı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN