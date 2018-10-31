Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:27:49 Güncelleme: 18:29:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





