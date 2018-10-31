Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:27:49
Güncelleme: 18:29:16
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi ve 1.5 saat sürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takım toplantısı ile başlayan antrenman istasyon çalışması ile devam etti.
Dar alanda yapılan tek pasa dayalı çift kale maçın ardından kanat ortaları ve şut çalışması yapıldı.
Günün tek çalışması 3 grup halinde gerçekleşen değişmeli çift kale maçlar ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden Gökhan Töre ve salonda çalışan Atiba Hutchinson antrenmanda yer almadı.