Beşiktaş maçına damga vuran isim! Erdoğan Kaya...

Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor' ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle son buldu. Siyah-beyazlıların gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir kaydetti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak. Siyah-beyazlılarda en dikkat çeken isim ise 18 yaşındaki Erdoğan Kaya oldu. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkan genç futbolcu ile ilgili sosyal medyada bir çok yorum yapıldı. İşte Erdoğan Kaya yorumları ve hakkında bilinmeyenler...

5 Aralık 2019 Perşembe 23:59 Güncelleme: 06.12.2019 00:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





