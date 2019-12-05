Beşiktaş maçına damga vuran isim! Erdoğan Kaya...

Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor' ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle son buldu. Siyah-beyazlıların gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir kaydetti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak. Siyah-beyazlılarda en dikkat çeken isim ise 18 yaşındaki Erdoğan Kaya oldu. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkan genç futbolcu ile ilgili sosyal medyada bir çok yorum yapıldı. İşte Erdoğan Kaya yorumları ve hakkında bilinmeyenler...
5 Aralık 2019 Perşembe 23:59
Güncelleme: 06.12.2019 00:12
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de sürpriz bir isim yer aldı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başı zaman zaman hazırlık maçlarında görev verdiği Erdoğan Kaya'ya ilk 11'de şans verdi.
45+3'te sahne alan Erdoğan Kaya, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü attı.
Antrenmanlardaki hırsıyla formayı kapan Erdoğan, Abdullah Avcı'nın özel olarak ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği şansı iyi kullandığını düşündüğünü belirterek, ilk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyledi.