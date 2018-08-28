Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda

    28 Ağustos 2018 Salı, 01:54:34 Güncelleme: 01:55:24
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
    • 1
    • 6
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda

    Kadrosunu 10 numara ve forvet transferiyle güçlendirmek için görüşmeler yürüten siyah beyazlılar, Negredo'nun performansı sonrasında 10 numara transferine odaklandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
    • 2
    • 6
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda

    Borussia Dortmund forması giyen Kagawa'yı gündemine alan ancak bu futbolcunun yıllık ücret konusunda oldukça yüksek bir miktar istemesiyle geri adım atan Beşiktaş, Torino forması giyen Adem Ljajic'le prensip anlaşmasına vardı.

    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
    • 3
    • 6
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda

    İtalya'da yedek kulübesine kadar düşen 26 yaşındaki Sırp oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği, kulübü Torino ile yapılan görüşmelerde ise son pürüzlerin de giderildiği belirtildi.

    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
    • 4
    • 6
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda

    Fiorentina, Roma ve İnter formalarını giydikten sonra Torino'ya transfer olan Sırp futbolcunun hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
    • 5
    • 6
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda

    RINCON'U SORUN ETTİ
    Siyah-beyazlıların yeni 10 numarası Ljajic, Torino'nun Rincon'u transfer etmesi sonrasında, takımda fazla forma şansı bulamadı. Sırp oyuncunun bu nedenle takımdan ayrılmaya karar verdiği ifade edildi.

    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
    • 6
    • 6
    Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN