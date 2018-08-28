28 Ağustos 2018 Salı, 01:54:34
Güncelleme: 01:55:24
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Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
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Kadrosunu 10 numara ve forvet transferiyle güçlendirmek için görüşmeler yürüten siyah beyazlılar, Negredo'nun performansı sonrasında 10 numara transferine odaklandı.
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Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
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Borussia Dortmund forması giyen Kagawa'yı gündemine alan ancak bu futbolcunun yıllık ücret konusunda oldukça yüksek bir miktar istemesiyle geri adım atan Beşiktaş, Torino forması giyen Adem Ljajic'le prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
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İtalya'da yedek kulübesine kadar düşen 26 yaşındaki Sırp oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği, kulübü Torino ile yapılan görüşmelerde ise son pürüzlerin de giderildiği belirtildi.
Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
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Fiorentina, Roma ve İnter formalarını giydikten sonra Torino'ya transfer olan Sırp futbolcunun hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
Beşiktaş Ljajic transferi için geri sayımda
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RINCON'U SORUN ETTİ
Siyah-beyazlıların yeni 10 numarası Ljajic, Torino'nun Rincon'u transfer etmesi sonrasında, takımda fazla forma şansı bulamadı. Sırp oyuncunun bu nedenle takımdan ayrılmaya karar verdiği ifade edildi.