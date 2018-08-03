Beşiktaş Leicester Cityden Slimaniyi taksitle alabilir! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Leicester City'den Slimani'yi taksitle alabilir!
3 Ağustos 2018 Cuma, 01:37:46
Güncelleme: 01:38:37
Beşiktaş Leicester City'den Slimani'yi taksitle alabilir!
Torshavn maçı öncesindeki basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş'in de açıkladığı Islam Slimani hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Leicester City'den Slimani'yi taksitle alabilir!
30 yaşındaki Cezayirli santrforun ismi ilk olarak F.Bahçe ile geçiyordu.
Beşiktaş Leicester City'den Slimani'yi taksitle alabilir!
Sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı Leicester, futbolcuyu kiralamayı değil 18 milyon euro'ya satmak istediğini söyleyince F.Bahçe geri adım attı.
Beşiktaş Leicester City'den Slimani'yi taksitle alabilir!
Bu noktadan sonra araya giren Beşiktaş yönetimi, Leicester'dan oyuncunun bonservisi konusunda indirim istedi ve ödeme planlamasını da taksitlere bölmeyi talep etti.
Beşiktaş Leicester City'den Slimani'yi taksitle alabilir!
Leicester yönetiminin ise henüz bir cevap vermediği bildirildi.
Beşiktaş Leicester City'den Slimani'yi taksitle alabilir!