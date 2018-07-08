Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!

GÖKHAN TÖRE-DENİZ TAKASI

Orman, sarı-kırmızı kulübün başkanından 25 yaşındaki genç oyuncu Deniz'i istediklerini, teknik direktör Sağlam ile konuşmasını ve Lens, Orkan ya da Love gibi isimlerle takas yapmak isteyip istemeyeceğini sormasını istedi.



