8 Temmuz 2018 Pazar, 01:01:42
Güncelleme: 01:02:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
1
9
Brezilyalı yıldız Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da listesinde olan isimlerden Deniz Türüç için yeniden devreye girdi.
Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
2
9
Siyah-beyazlı yönetim ilk dönemde yönetici Metin Albayrak vasıtasıyla Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den Deniz'i istemiş, ancak "Sözleşmesi fesih bedeli 10 milyon euro ama pazarlığı açığız" cevabı almıştı.
Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
3
9
Bu cevap sonrasında kesilen görüşmelerde bu kez Başkan Fikret Orman devreye girdi.
Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
4
9
Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'le direkt temas kurdu ve Deniz Türüç'e talip olduklarını dile getirdi.
Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
5
9
GÖKHAN TÖRE-DENİZ TAKASI
Orman, sarı-kırmızı kulübün başkanından 25 yaşındaki genç oyuncu Deniz'i istediklerini, teknik direktör Sağlam ile konuşmasını ve Lens, Orkan ya da Love gibi isimlerle takas yapmak isteyip istemeyeceğini sormasını istedi.