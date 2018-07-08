Beşiktaş Kayserispordan Deniz Türüçün peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!

    8 Temmuz 2018 Pazar, 01:01:42 Güncelleme: 01:02:33
    Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
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    Beşiktaş Kayserispordan Deniz Türüçün peşinde!

    Brezilyalı yıldız Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da listesinde olan isimlerden Deniz Türüç için yeniden devreye girdi.

    Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
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    Beşiktaş Kayserispordan Deniz Türüçün peşinde!

    Siyah-beyazlı yönetim ilk dönemde yönetici Metin Albayrak vasıtasıyla Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den Deniz'i istemiş, ancak "Sözleşmesi fesih bedeli 10 milyon euro ama pazarlığı açığız" cevabı almıştı.

    Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
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    Beşiktaş Kayserispordan Deniz Türüçün peşinde!

    Bu cevap sonrasında kesilen görüşmelerde bu kez Başkan Fikret Orman devreye girdi.

    Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
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    Beşiktaş Kayserispordan Deniz Türüçün peşinde!

    Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'le direkt temas kurdu ve Deniz Türüç'e talip olduklarını dile getirdi.

    Beşiktaş Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün peşinde!
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    Beşiktaş Kayserispordan Deniz Türüçün peşinde!

    GÖKHAN TÖRE-DENİZ TAKASI
    Orman, sarı-kırmızı kulübün başkanından 25 yaşındaki genç oyuncu Deniz'i istediklerini, teknik direktör Sağlam ile konuşmasını ve Lens, Orkan ya da Love gibi isimlerle takas yapmak isteyip istemeyeceğini sormasını istedi.

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